Рашид Рахимов: "Ахмат" провел очень плохой первый тайм"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов считает, что его команда очень неудачно провела первый тайм матча 5-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3). Он указал на ошибки в игре своих футболистов.

– Наверное, мы немного перегорели. Те голы, что были в первом тайме, мы сами себе привезли, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Рахимов. – Мы говорили, что не нужно играть в середину при выносе мяча соперником. Так привезли первый гол. В конце первого тайма стали разыгрывать мяч – привезли второй. Провели очень плохой первый тайм. Сами себе все привезли. Создавали мало моментов. Были шансы, но нам нужно реализовывать их. А этого нет. Поэтому результат закономерный. Когда так ошибаешься, тебя не будут прощать. Мы играли на эмоциях после забитого мяча, но этого мало. В футбол нужно играть все 90 минут.