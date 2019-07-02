Рамиль Шейдаев: "Хочу помочь "Динамо" попасть в еврокубки"

Новичок "Динамо" Рамиль Шейдаев дал первое интервью клубной пресс-службе. 23-летний нападающий подписал контракт с бело-голубыми сроком на 1 год.

- Я очень рад переходу сюда. Хочу помочь легендарному клубу занять как можно более высокое место в турнирной таблице премьер-лиги и попасть в еврокубки, - цитирует официальный сайт "Динамо" Шейдаева. - Переговоры были недолгими, я все обдумал, поговорил с родителями, с семьей, и вот я здесь (улыбается). Общался и с главным тренером – самые приятные впечатления. Ставлю ли я перед собой какие-либо персональные цели? У нападающего цель - это ворота соперника (улыбается). Своей игрой через голы и результативные передачи буду стремиться помочь «Динамо»!