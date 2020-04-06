Рами в шоке. Защитник «Сочи» рассказал, что с ним происходит

34-летний защитник Адиль Рами, в феврале перешедший в «Сочи», дал интервью Radio Monte-Carlo , вещающему на Францию и Монако.

— Сейчас мне, конечно, непросто. К тому же я далеко от детей и семьи (они остались во Франции. — Прим. «СЭ»). Но в целом все в порядке, я уже привык. Мы тут тоже на самоизоляции. Я жил в гостинице, но вчера она закрылась, мне пришлось искать квартиру, — рассказал Рами. — Дел хватает, занятие всегда можно найти, есть PlayStation , существуют соцсети... Жаловаться не на что. В жизни в любой ситуации стараюсь найти что-то положительное.

Чтобы поддерживать себя в форме, Рами увеличил физические нагрузки.

— У меня две тренировки в день, — отметил француз. — Не хватает велотренажера. Пытаюсь найти способ его заказать. В интернете хватает видеозаписей тренировок. Использую их, особенно те, что предлагает Стив Савидан.

— Они идут как дополнение, а так у меня свои тренировки, своя программа, разработанная клубом, — сказал Рами. — Чем больше занимаюсь, тем лучше себя чувствую.

Защитник рассчитывает в скором времени залечить все свои болячки и приступить к полноценным занятиям. И лучше познакомиться с городом.