Рами в шоке. Защитник «Сочи» рассказал, что с ним происходит
34-летний защитник Адиль Рами, в феврале перешедший в «Сочи», дал интервью Radio Monte-Carlo, вещающему на Францию и Монако.
— Сейчас мне, конечно, непросто. К тому же я далеко от детей и семьи (они остались во Франции. — Прим. «СЭ»). Но в целом все в порядке, я уже привык. Мы тут тоже на самоизоляции. Я жил в гостинице, но вчера она закрылась, мне пришлось искать квартиру, — рассказал Рами. — Дел хватает, занятие всегда можно найти, есть PlayStation, существуют соцсети... Жаловаться не на что. В жизни в любой ситуации стараюсь найти что-то положительное.
Чтобы поддерживать себя в форме, Рами увеличил физические нагрузки.
— У меня две тренировки в день, — отметил француз. — Не хватает велотренажера. Пытаюсь найти способ его заказать. В интернете хватает видеозаписей тренировок. Использую их, особенно те, что предлагает Стив Савидан.
— Они идут как дополнение, а так у меня свои тренировки, своя программа, разработанная клубом, — сказал Рами. — Чем больше занимаюсь, тем лучше себя чувствую.
Защитник рассчитывает в скором времени залечить все свои болячки и приступить к полноценным занятиям. И лучше познакомиться с городом.
— Я был приятно удивлен увиденным, Сочи очень-очень красив, — признался футболист. — Можно сказать, что я был шокирован — тут есть море, а в 30 минутах езды горы, покрытые снегом. А про стадион я вообще молчу... Это прекрасное место. Клуб молодой, может, ему чего-то еще не хватает. Но, например, в тренировочном центре, который создавали к чемпионату мира, есть все необходимое. (Александр Бобров)