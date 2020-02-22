Рами стал первым действующим чемпионом мира в чемпионате России

В пятницу поздно вечером защитник Адиль Рами стал игроком «Сочи». 34-летний футболист — чемпион мира-2018 в составе сборной Франции.

Рами стал четвертым чемпионом мира в РПЛ, но впервые в чемпионат России приехал действующий обладатель мирового титула.

Первым был легендарный бразильский защитник Роберто Карлос, который выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год. Экс-футболист является обладателем кубка ЧМ-2002.

Второй представитель — защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес. Немец подписал контракт с железнодорожниками летом 2018-го. Хеведес становился чемпионом мира в 2014 году в составе сборной Германии вместе с Андре Шюррле, которого арендовал «Спартак» летом 2019-го.