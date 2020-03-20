Рами посмеялся над скупкой туалетной бумаги в России

Защитник «Сочи» Адиль Рами опубликовал в Instagram юмористический коллаж. На картинке француз в паре с капитаном Джеком Воробьем из фильма «Пираты Карибского моря» убегает от преследователей с пачками туалетной бумаги в руках.

«Прямой эфир из России. Отношусь к этому с небольшим юмором, но это не мешает мне понимать серьезность проблемы. Желаю всего наилучшего вам и вашим близким. Оставайтесь дома, если вы не поняли. Оставайтесь дома специально ради нее», — написал Рами.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

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