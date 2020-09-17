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Ракицкий пропустит матчи с «Уралом» и «Уфой». Его готовят к «Спартаку»

21:15
Ярослав Ракицкий. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ярослав Ракицкий. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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31-летний защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий не примет участия во встречах 8-го и 9-го тура РПЛ с «Уралом» (19 сентября) и «Уфой» (26 сентября).

Травма, из-за которой футболист пропустил игру 7-го тура с «Арсеналом», оказалась достаточно серьезной. Сейчас украинец проходит курс реабилитации, не работая в общей группе. В клубе надеются, что он сможет вернуться в строй к гостевому матчу 10-го тура со «Спартаком» (3 октября).

При этом руководство сине-бело-голубых продолжает поиски центрального защитника. Эта позиция входит в число приоритетных для усиления вне зависимости от ситуации с Ракицким. (Вячеслав Короткин)

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