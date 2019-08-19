Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий признан болельщиками сине-бело-голыбых лучшим игроком домашнего матча петербуржской команды против «Ахмата» (0:0), сообщил клуб в Twitter.

Отметим, что по оценкам «СЭ» Ракицкий также оказался в двойке лучших игроков «Зенита» в матче против грозненцев: они с другим защитником питерской команды Браниславом Ивановичем получили оценки «6,5».

Ярослав Ракицкий — «G-Drive. Лучший игрок» матча #ЗенитАхмат по версии болельщиков сине-бело-голубых! ? pic.twitter.com/trS6107gie — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) August 19, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр