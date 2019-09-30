Рахимов заявил, что подаст в отставку с поста главного тренера «Ахмата»
30 сентября 2019, 21:45
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов заявил, что планирует подать в отставку. Грозненцы уступили в 11-м туре РПЛ «Сочи» (0:2) и идут в зоне вылета.
— Почему не забивают, не могу сказать. Ситуация меня как тренера напрягает. Считаю, что мне не следует продолжать работать. В этой ситуации нужно попробовать сделать так, чтобы встряска была у команды.
Я попрошу, чтобы мы закончили совместную работу. Я уже сказал команде, что не вижу смысла продолжать.
Четыре с половиной года — хороший срок, надо дать кому-то другому возможность поработать.
— Вы точно не останетесь?
— Постараюсь не остаться.
— Какая-то вероятность все же остается?
— Не думаю.
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