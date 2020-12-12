Рахимов: «Задача «Уфы» — остаться в РПЛ»
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» рассказал о задаче на сезон.
- Есть ли задача на сезон? Это задача стоит не только передо мной, а перед всеми. Желание остаться в премьер-лиге присутствует. Последние годы Уфа была крпким середняком, показывала неплохой футбол. Конечно, задача номер один — это сделать все возможное, чтобы остаться в лиге, — отметил в эфире телеканала «Матч Премьер»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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