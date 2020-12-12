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Рахимов: «Задача «Уфы» — остаться в РПЛ»

14:00
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Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» рассказал о задаче на сезон.

- Есть ли задача на сезон? Это задача стоит не только передо мной, а перед всеми. Желание остаться в премьер-лиге присутствует. Последние годы Уфа была крпким середняком, показывала неплохой футбол. Конечно, задача номер один — это сделать все возможное, чтобы остаться в лиге, — отметил в эфире телеканала «Матч Премьер»

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