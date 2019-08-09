Рахимов считает, что ВАР нужно было ввести сразу на всех матчах РПЛ

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в беседе с корреспондентом "СЭ" Александром Рогулевым выразил мнение, что ВАР следовало бы вводить на всех матчах чемпионатах России.

Ранее стало известно, что в 5-м туре РПЛ ВАР будет использоваться на двух встречах: "Краснодар" – "Рубин" и "Ростов" – "Крылья Советов"​.

– Если мы говорим о ВАР, то он должен быть не на одном матче или двух, а на всех. Остальные игры – что, недостаточно важны? Почему нельзя ввести ВАР сразу во всей лиге, как это делается в Европе? Все должны быть в равных условиях. Но почему вы говорите именно о "Спартаке"?

– На основе судейских скандалов с "Сочи", с "Ростовом", с "Динамо"…

– Если мы говорим о том, что какие-то моменты не назначаются в пользу соперников "Спартака", имея в виду игру с "Сочи", то давайте посмотрим матч с "Тамбовом", где не дали пенальти в пользу спартаковцев. Я все-таки думаю, что здесь все двусторонне. Поэтому я не согласен, что именно на игры "Спартака" нужно назначать ВАР, нужно назначать его абсолютно на все матчи чемпионата России, – сказал Рахимов.

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