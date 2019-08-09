Рахимов пока не знает, сыграет ли Глушаков со "Спартаком"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в эксклюзивном интервью "СЭ" выразил мнение, что новичок команды, полузащитник Денис Глушаков хорошо вышел на замену в матче 4-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1).

54-летний специалист отметил, что не знает, готов ли Глушаков сыграть весь матч. 11 августа "Ахмат" на своем поле будет принимать "Спартак".

– Готов ли Глушаков на все 90 минут? Смогу сказать только в день игры. Все-таки он долго был травмирован. Хотя, выйдя на замену в первой игре, он выглядел неплохо.

У него не было никаких проблем с адаптацией, он многих знает, его многие знают. Мы с ним знакомы очень давно. Проблема в том, что, проведя уже много времени в команде, во втором матче на сборах он получил травму, а следом еще и рецидив. Вот этот момент его мучил, он переживал, что не может помочь команде в первых играх чемпионата, – сказал Рахимов. (Александр Рогулев)

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