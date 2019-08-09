Рахимов - о селекции "Ахмата": "Стараемся выжимать максимум из того, что есть"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в интервью "СЭ" рассказал о том, что грозненский клуб хочет укрепить одну-две позиции.

Летом в "Ахмат" перешли: Андрес Понсе, Денис Глушаков, Конрад Михаляк, Магомед Мусалов​ и другие футболисты.

– Мы не совершили больших приобретений, поэтому делаем ставку на наши командные действия. Стараемся выжимать максимум из того, что есть. Для нас ни одного матча проходного не будет.

– Кого-то еще купите?

– Очень хочется, но все зависит от возможностей клуба и финансов. Да, есть одна-две позиции, которые мы хотели бы укрепить, о них все знают, но пока, к сожалению, не получается. Называть позиции не буду, но они есть, – сказал Рахимов. (Александр Рогулев)

Полностью интервью с Рахимовым читайте скоро на сайте "СЭ"

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