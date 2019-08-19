Радимов считает, что Маркизио и Роша были сильнее Шюррле и Тила
19 августа 2019, 20:51
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, говоря о матче 6-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА, отметил, что бывший нападащий красно-белых Педро Роша выше классом, чем новичок московского клуба полузащитник Гус Тил.
Кроме того, Радимов также считает, что ушедший из «Зенита» полузащитник Клаудио Маркизио сильнее нападающего «Спартака» Андре Шюррле.
Спартак-Цска ...почему-то мне кажется , что Маркизио был сильнее Шурле! А Педро Роша -выше классом чем Тиль !!!— Владислав Радимов (@radimov02) August 19, 2019
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи