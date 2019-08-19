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Радимов считает, что Маркизио и Роша были сильнее Шюррле и Тила

19 августа 2019, 20:51

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, говоря о матче 6-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА, отметил, что бывший нападащий красно-белых Педро Роша выше классом, чем новичок московского клуба полузащитник Гус Тил.

Кроме того, Радимов также считает, что ушедший из «Зенита» полузащитник Клаудио Маркизио сильнее нападающего «Спартака» Андре Шюррле.

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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