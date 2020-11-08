Сергей Жуков, солист группы «Руки Вверх» и друг вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, прокомментировал «СЭ» игру армейцев, занимающих первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

— Знаете, Игорь хорошо в интервью сказал, что дело не в очках сейчас, — заявил Жуков «СЭ». — Есть определенная атмосфера в команде, которая должна сохраняться. С каждой хорошей у команды прибавляется опыт и уверенность. Я рад, что ЦСКА превращается в одну из самых молодых и дерзких, классных команд. Сейчас у команды хороший период, его бы удержать и сохранить.

И мне нравится позиция Игоря — он прекрасно отзывается о молодых вратарях, готов всегда помогать. Таким и должен быть профессионал.

— Почему у ЦСКА не получается в еврокубках?

— В еврокубках не получается ни у кого. Европейский футбол у нас не ладится. Вопрос больше не к команде, а к школе. Конечно, болеешь, переживаешь, думаешь, что могли бы пройти. Есть классная поговорка в этом отношении — лучше быть королем в своей деревне, чем пешкой в огромном городе. Мне кажется, борьба за чемпионство в России будет хорошим доказательством формы команды. Вот такого уровня наша лига, но это не означает, что мы можем. Будем ждать, когда миллионы зрителей в экстазе будут кричать «ура», обыгрывая «Барселону», «Баварию», «Челси», «Ливерпуль».

— По турнирному положению команды, можно сделать вывод, что ЦСКА успешно усилился перед чемпионатом?

— Слава богу, что Гинер начал что-то делать. И это не безумные покупки в никуда, как это было раньше. Сейчас все в тему. Зайнутдинов вообще красавчик, выкладывается на поле. Все рвут. Дзагоев заиграл, кураж ловит. Мне кажется, сейчас мы видим тот ЦСКА, который должен быть. Посмотрите последние кадры игры, когда они все идут, смеются, улыбаются, машут своим фанатам и кайфуют от того.