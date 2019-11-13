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«Работа рефери в том матче действительно вызывала вопросы». Кучаев — о монологе Гончаренко

09:46
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал высказывания главного тренера команды Виктора Гончаренко в перерыве матча 16-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:2) в адрес арбитров.

— Спустя несколько секунд мы уже были на поле, начинался второй тайм, поэтому никакой особенной реакции не было, — цитируют Кучаева «РИА Новости». — Понятно, что все это эмоции, но работа рефери в том матче действительно вызывала вопросы. Именно этим и вызван тот монолог нашего главного тренера. Впрочем, подробнее говорить на тему судейства не хотелось бы, потому что мое дело тренироваться и играть.

21-летний Константин Кучаев в текущем сезоне провел 19 матчей за ЦСКА и сделал один результативный пас.

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