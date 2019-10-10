«Пюник» Сычева проведет товарищеский матч с «Динамо»
10 октября 2019, 11:35
Официальный Twitter ереванского «Пюника» сообщает, что команда проведет товарищеский матч с «Динамо». Встреча пройдет 13 октября в Новогорске (Химки), начало — в 17.00 (мск).
«Пюник» возглавляет Александр Тарханов, который ранее тренировал «Урал», «Крылья Советов» и другие команды. За армянскую команду выступает нападающий Дмитрий Сычев.
«Динамо» с 10 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ранее руководство клуба объявило об отставке Дмитрия Хохлова. Исполняющим обязанности главного тренера стал Кирилл Новиков.
#Pyunik will spend a friendly match with @FCDM_official ??#FCPyunik #Dynamo pic.twitter.com/ki4HezZNue— FC Pyunik (@FC_Pyunik) October 10, 2019