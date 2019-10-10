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«Пюник» Сычева проведет товарищеский матч с «Динамо»

10 октября 2019, 11:35
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Официальный Twitter ереванского «Пюника» сообщает, что команда проведет товарищеский матч с «Динамо». Встреча пройдет 13 октября в Новогорске (Химки), начало — в 17.00 (мск).

«Пюник» возглавляет Александр Тарханов, который ранее тренировал «Урал», «Крылья Советов» и другие команды. За армянскую команду выступает нападающий Дмитрий Сычев.

«Динамо» с 10 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ранее руководство клуба объявило об отставке Дмитрия Хохлова. Исполняющим обязанности главного тренера стал Кирилл Новиков.

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