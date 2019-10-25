Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле перед матчем 14-го тура чемпионата России против «Локомотива» опубликовал в своем Instagram сторис. Игра пройдет пройдет 27 октября на стадионе «РЖД Арена».

«Учимся и пытаемся сделать «Спартак» лучше, — подписал фото Шюррле.

«Спартак» с 15 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» — 29 баллов и первая строчка.

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