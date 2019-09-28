Пять чемпионств, два евротрофея и бронза чемпионата Европы. Анюкову — 37
28 сентября 2019, 11:32
«Крылья Советов» в своем официальном Twitter поздравил своего защитника Александра Анюкова с 37-м днем рождения.
Анюков выступал за самарский клуб с 2000 по 2005 год, после чего перешел в «Зенит», где играл до 2019 года. В прошлом году защитник вернулся в свой первый клуб.
В составе петербургской команды Анюков — пятикратный страны, четырехкратный обладатель Суперкубка и Кубка России, а также Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России Анюков — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.
С Днем рождения Александра Анюкова!https://t.co/XimxjV9apf— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) September 28, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...