Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров заявил, что проблема нехватки продуктов в ходе пандемии коронавируса несколько преувеличена.

— Мне кажется, что это немного раздуто, — цитируют «РИА «Новости» Комбарова. — Когда объявили о том, что намечается глобальный карантин, люди стали покупать самые необходимые товары. И в определенном моменте, скорее всего, их не было в магазинах. Пустые полки? Я два раза ходил в магазин, подобного не встречал. Возможно, были какие-то информационные вбросы, искусственно созданная паника.

Видел по телевизору сюжет, что девочка в своей группе написала, что ее город закрывают на карантин, вплоть до того, что нельзя выходить на улицу. В городе началась паника. И когда выяснилось, что всё это не соответствует действительности, ей пришлось извиняться за неудачную шутку.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом.

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