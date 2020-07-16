«Прыгнули выше головы. Но из штанишек не вылезли». Евсеев — о борьбе за шестое место в РПЛ
16 июля 2020, 17:55
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил шансы команд занять шестое место по итогам нынешнего сезона. При определенных условиях это место может дать команде шанс попасть в Лигу Европы.
— Мы занимались восстановлением. Индивидуальным, — сказал Евсеев в интервью «Матч Премьер». — График же видите? Тут уже не до тренировок. Конец сезона. Сил у многих команд не осталось.
Борьба за шестое место? Если вернуться к августу, то мы прыгнули выше головы. Но из штанишек мы не вылезли.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
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