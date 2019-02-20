14:22 | Футбол — РПЛ

Прядкин предположил, что казахстанские футболисты не будут считаться легионерами в РПЛ

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что футболисты из Казахстана и других стран Евразийского союза могут перестать считаться легионерами в чемпионате России.

- Можно ожидать, что вслед за Белоруссией последует и Казахстан, и страны Евразийского союза, - приводит слова Прядкина ТАСС.

Ранее стало известно, что белорусские футболисты не будут считаться легионерами в РПЛ. Также белорусы не считаются легионерами в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В российском футболе это правило вступит в силу со следующего сезона.

 

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6138226

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