Прядкин предположил, что казахстанские футболисты не будут считаться легионерами в РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что футболисты из Казахстана и других стран Евразийского союза могут перестать считаться легионерами в чемпионате России.

- Можно ожидать, что вслед за Белоруссией последует и Казахстан, и страны Евразийского союза, - приводит слова Прядкина ТАСС.

Ранее стало известно, что белорусские футболисты не будут считаться легионерами в РПЛ. Также белорусы не считаются легионерами в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В российском футболе это правило вступит в силу со следующего сезона.