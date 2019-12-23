Министр спорта России Павел Колобков во время совместного эфира «СЭ» и IZ.RU прокомментировал идею возвращения российского футбола на систему «весна-осень».

— Один раз уже было принято решение играть по системе «осень-весна». Теперь опять поднимаем данный вопрос. Это вечная тема, — отметил министр. — И при одной, и при другой системе у нас были результаты. Просто готовиться и играть надо лучше. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Нужно понимать, что график у футболистов сейчас настолько плотный, что они вынуждены завершать сезон в начале декабря, а начинать — в феврале. Это вообще проблема многих видов спорта. Соревнований стало так много, что спортсменам готовиться некогда.

Полную текстовую версию разговора с Павлом Колобковым об итогах нынешнего спортивного года читайте на сайте «СЭ» во вторник, 24 декабря. Также интервью опубликовано в Youtube-канале «СЭ»