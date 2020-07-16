«Пропустили, проиграли, но не сдались». Евсеев — о матче с «Динамо»
16 июля 2020, 21:39
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от поражения в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:1).
— Перед матчем было понятно, что придется тяжело, — написал Евсеев в Instagram. — Но мы вышли, чтобы попытаться выиграть.
Пропустили, проиграли, но не сдались. Спасибо ребятам.
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