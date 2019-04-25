Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после поражения от "Енисея" в матче 25-го тура премьер-лиги (1:2) заявил, что его команда пропустила глупейший гол.

- Начали хорошо, имели моменты. На наш взгляд, было два эпизода, когда можно было поставить одиннадцатиметровые, - сказал Федотов на послематчевой пресс-конференции. - Потом пропустили с пенальти, хотя там разобраться сложно, кто кого держал. Пусть разбираются.

Не бросили играть, даже оставшись вдесятером. Созидали, пользовались расслабленностью хозяев, создавали мометы, забили хороший гол. Был еще эпизод, когда мяч выпустил вратарь - тогда мы имели стопроцентный момент. Но игрок не воспользовался этой возможностью. Затем пришло наказание: пропустили глупейший гол на последних секундах. Проиграли подбор, игроков не было в нужной зоне. Футбол такие мелочи не прощает.

"Оренбург" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков.

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