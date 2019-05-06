Прокурор Светлана Тарасова на заседании Пресненского суда Москвы потребовала для Александра Кокорина и его брата Кирилла 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому прокурор запросила 1 год и 5 месяцев также общего режима.

Подсудимые были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Кокорины, Мамаев и Протасовицкий проходят в деле по двум статьям - побои и хулиганство. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева: начались прения. Live!