В Пресненском суде в ходе слушания дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начали просматривать видео драк.
Прокурор попросил включить видео из "Кофемании". Оно длится час пятьдесят минут, но идет без звука. Целиком в ходе заседания просматривать не будут. Начали с момента, когда свидетель Бобкова сидит на коленях у Кокорина.
Прокурор: "Смотрите! Кокорин-старший положил ноги на стол".
Александр Кокорин: "Сажайте за это!"
Барик смотрит на видео: "Движения, показывающие половой акт, не наблюдаю"
Прилипко ему отвечает: "Вы ничего не понимаете! А вот госпожа прокурор много знает". (Дмитрий Зеленов)
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