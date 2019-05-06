В понедельник возобновился процесс над нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским тренером Александром Протасовицким.

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

В суде начались прения: прокурор Светлана Тарасова заявила, что основное доказательство виновности подсудимых – это видео.

– Хочу обратить внимание на положение Кокорина, когда он брал в руки стул, – сказала прокурор. – Он берет в руки стул спинкой вперед и специально наносит удар по голове. Именно по голове, а не по руке. Все, что сказал подсудимый – чистая ложь. Позиция Александра Кокорина не имеет ничего общего с истиной. Его версия звучала слишком цинично.

Все показания подсудимых сторона обвинения расценивает как попытку избежать уголовного преследования. Но основное доказательство – это видео, на котором все прекрасно видно. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева: прокурор идет в атаку. Live!