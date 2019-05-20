Прокурор по делу Кокорина и Мамаева тоже подала апелляцию на решение суда

Государственный обвинитель по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева обратилась с апелляцией на приговор футболистам с требованием вернуть квалификацию, которую требовала прокуратура изначально, сообщил адвокат Игорь Бушманов, адвокат хавбека "Краснодара".

– Прокуратура тоже обратилась с апелляционным представлением, в котором указывает на нарушения, допущенные судом в рамках приговора. Просит его отменить и принять новый. Фактически они хотят оставить старый приговор, но вернуть квалификацию, которая была изначально предъявлена следствием. При этом сроки, которые назначил суд, оставить те же самые.

Ранее апелляционные жалобы в Мосгорсуд подали адвокаты осужденных, проходящих по данному делу. (Александр Рогулев)

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, к 1 году и 5 месяцам - Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Именно такие сроки запросило гособвинение. Подсудимые были признаны виновными в побоях и хулиганстве в деле о двух драках в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Футбольное будущее Кокорина и Мамаева. Что дальше? // Апелляция, этапирование, УДО. Что ждет Кокорина и Мамаева