Очередное заседание Пресненского суда Москвы по делу о двух драках в центре столицы с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, Александра Кокорина, брата форварда "Зенита" Кирилла и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого начнется позже, потому что прокурор попала в ДТП.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live