Прокурор по делу Кокорина и Мамаева не стала комментировать приговор суда

Прокурор Светлана Тарасова отказалась комментировать решение Пресненского райнного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

– Потом с комментарием, – сказала Тарасова.

6 мая государственный обвинитель, прокурор Светлана Тарасова по итогам процесса в Пресненском суде запросила для братьев Кокориных заключение на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

Сегодня Пресненский суд назначил всем подсудимым ровно такое наказание. Обвинение было предъявлено по двум статьям УК РФ – 115, часть 2 (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и 213, часть 2 (хулиганство, совершенное по предварительному сговору или организованной группой). В последнем пункте судья Елена Абрамова переквалифицировала действия подсудимых на статью 213, часть 1 (хулиганство, грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу).(Александр Рогулев)