В понедельник возобновился процесс над нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским тренером Александром Протасовицким.

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

В суде начались прения: прокурор Светлана Тарасова заявила, что Кокорин пытался переложить ответственность на Мамаева.

– Кокорин пытался переложить ответственность на своего друга Мамаева, – заявила прокурор. – Кокорин рассказывал, что положил ноги на стол из-за своей травмы. Но хочется напомнить, что Куропаткин, а он приходил сюда к нам, – крепкий товарищ, который присаживался на Кокорина. И это почему-то никак не повлияло на его травму. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева: начались прения. Live!