Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов не был расстроен после поражения от «Спартака» (0:3) в 29-м туре Тинькофф чемпионата России.

— Проиграли 0:3, неприятно, но для нас это все равно хороший день. Выполнили задачу. Официально остались в премьер-лиге. Провели хороший отрезок. Выполнили задачу, которая появилась по ходу чемпионата, вылезли оттуда. Так что довольны сегодня. Игру забываем, говорить с ребятами не будем. Нужен позитив. Готовимся к «Краснодару». (Дмитрий Зеленов)