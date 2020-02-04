Продлит ли «Локомотив» контракт с Семиным? Ответ тренера

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал о положении дел с контрактом. Действующее соглашение истекает в конце текущего сезона.

— Сложно ответить на ваш вопрос. Спрашивать надо наших руководителей. Тренеру нужно помогать, чтобы он лучше работал с командой. Можно и не помогать, конечно, пустить все по течению или прийти и сказать руководителю: «Его методы устарели»... А еще можно заявить, что им недовольны игроки. Ведь всем не угодишь, потому что в любом случае кто-то не играет. Если так случится — тогда контракт не продлят. Многое и от результата зависит. У нас изначально ставилась цель попасть в пятерку. И пока в этом плане нормальные позиции.

— Как реагируете, когда читаете в прессе: «Семина может сменить тренер «Славии» с конкретной фамилией?

— Я не читаю этого.

— Заголовки-то видите.

— Я же сказал — не читаю!

— То есть это вас никак не нервирует?

— Я — стойкий человек, много через что прошел. Если буду реагировать на все заметки, на то, что говорят люди вокруг, у меня не останется времени на работу.

Юрий Семин: «Продлят ли со мной контракт? А вдруг скажут, что у меня старые методы?»