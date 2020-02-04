Продлит ли «Локомотив» контракт с Семиным? Отвечает глава клуба Мещеряков
18:15
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с продлением контракта главного тренера команды Юрия Семина.
— Нельзя не спросить про новый контракт Семина. Он сказал, что не знает, при каких условиях с ним продлят соглашение.
— Постойте, у него действующий контракт, который никто не ставит под сомнение. Точка.
— Он рассчитан до лета.
— И что дальше?
— Юрий Павлович не готов сказать, при каких условиях его продлят.
— Придет время — будем думать. Повторяю: у него действующий контракт, по которому каждый человек должен исполнять максимально профессионально (в чем я уверен в отношении Семина) свои обязанности. Сейчас больше обсуждать нечего. (Виталий Айрапетов)
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