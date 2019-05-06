Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, в ходе заседания Пресненского суда Москвы по инцидентам с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева зачитал характеристики на своего подзащитного.

Согласно зачитанной информации, Кирилл – вежливый и адекватный, не создает проблем и реагирует на замечания адекватно.

Характеристика на К.Кокорина от директора УК "Городок":

– Не женат, ни судим, его уважают соседи. В меру вежлив, занимается спортом.

Ректор академии народного хозяйства:

– К.Кокорин, студент Академии факультета финансов и банковского дела, обучается с 1 сентября на программе бакалавриата. Отличался старательностью и аккуратностью, пользовался уважением со стороны других студентов

Характеристика из СИЗО:

– За время содержания не было взысканий и каких-либо нарушений. С сокамерниками общается нормально, проблем не создает. На замечания реагирует адекватно. Жалоб и претензий по вопросам содержания к администрации не высказывал.

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. (Александр Рогулев)

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