«Привет, «Сочи». Адиль Рами обратился к болельщикам команды.

Новичок «Сочи» защитник Адиль Рами обратился к болельщикам команды.

— Привет, «Сочи». Меня зовут Адиль Рами. Увидимся скоро на стадионе Фишт, — сказал Рами.

34-летний Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции. Однако на ЧМ в России он не принял участие ни в одном матче.

После ухода из «Фенербахче», где он провел только семь матчей, Рами стал свободным агентом. Ранее он также выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан».