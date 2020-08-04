«Пришло время двигаться дальше». Глушаков попрощался с «Ахматом»

Полузащитник Денис Глушаков объявил об уходе из «Ахмата».

«Пришло время двигаться дальше, — написал Глушаков в Instagram. — Но сначала хочу от всего сердца поблагодарить «Ахмат», всех болельщиков, Чеченскую республику и город Грозный. Спасибо за атмосферу и гостеприимство. Тренерскому штабу, всем футболистам, персоналу, работникам базы — отдельный респект, удачи и больших побед впереди. Это единая команда, где каждый поддерживает каждого.

Поначалу где-то меня сдерживали травмы, но потом — особенно после ударной работы на карантине — удалось вернуться к оптимальным кондициям. Пробежал и что-то забил — почти как в лучшие золотые времена. Есть силы и желание решать серьезные задачи в футболе — никогда этого не скрывал. Дети заждались дома, любой отец меня поймет, но, конечно, профессиональный путь футболиста может быть очень разным.

Сейчас тренируюсь по своей программе, веду переговоры по нескольким вариантам, и поскольку каждый день появляются новые слухи — решил прояснить ситуацию. Республике с ее красотами и гостеприимством и «Ахмату» с его духом и болельщиками — спасибо за все!»

Ранее сообщалось, что футболист хочет вернуться в «Спартак». В прошедшем сезоне 33-летний россиянин забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 27 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,6 миллиона.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В его составе он стал чемпионом и выиграл Суперкубок России. За красно-белых он провел 173 матча, в которых забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.