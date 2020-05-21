Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников отметил важность доигровки сезона, прерванного из-за коронавируса. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня.

— На мой взгляд, принципиально важно полноценно доиграть сезон, — цитируют «Известия» Сенникова. — Прежде всего это нужно самим футболистам. Представляете, у них зимой был перерыв три месяца, потом немного поиграли, и еще полгода перерыв. Когда спортсмен не играет, он деградирует. Любой футболист тренируется, чтобы играть — это вся его жизнь, и как без этого существовать, я не представляю.