«При соблюдении регламента шансы заразиться резко снижаются». В «Уфе» рассказали о тестировании на коронавирус

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о результатах тестирований игроков своего клуба на коронавирус.

— Вчера 44 человека — футболисты, тренерский штаб, административный штаб — прошли тест на Covid-19, — сказал Газизов. — Сегодня мы получили результаты — все анализы отрицательные. Уверен, что ребята четко соблюдали режим самоизоляции и правила гигиены. Теперь мы должны будем их регулярно тестировать, игроки будут находиться под постоянным присмотром врачей. Если бы они продолжали оставаться не в команде, мы не смогли бы полностью контролировать их состояние. Это могло негативно сказываться на их физической форме.

Думаю, должна пройти как минимум неделя, когда все команды сдадут тесты. И тогда будет видна общая картина. Регламент предполагает, что будут приниматься меры безопасности для всех футболистов и представителей клубов. При его соблюдении шансы заразиться резко снижаются. (Дмитрий Зеленов)