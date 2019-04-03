Президент "Урала" высказался об Алане Агузарове

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "Екатеринбург Онлайн" высказал свое отношение к работе агентов. В частности, по его словам, методы Алана Агузарова ему не совсем понятны.

– Что думаете о ситуации с одним из самых перспективных нападающих России – игроке "Краснодара" Иване Игнатьеве?

– Мы не должны зависеть от агентов! Например, мы воспитали в школе "Урала" перспективного футболиста. Но завтра приходит какой-то дяденька и говорит, что это его футболист. Как такое может быть? Поймите, что молодому парню очень просто закружить голову.

К нам сейчас приезжал футболист, который еще никто и звать его никак. Приехал с агентом подписывать контракт, но с каждой тренировкой все хуже и хуже работал. Потом пришел ко мне и сказал, что главный тренер не видит его в команде. Он еще не футболист даже команды второй лиги. В итоге мы отправили его отсюда.

– Вы слышали об этом агенте Агузарове?

– Он позвонил одному нашему мальчишке 2000 года рождения. Не скажу его имени. Хорошо, что он ко мне пришел. Агузаров говорил, что если подпишет с ним, то все будет хорошо, как у Оздоева, который за сборную играет. Это разве нормально?

Игнатьев и Швец. "Спартак" и "Зенит". Черчесов и Агузаров

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