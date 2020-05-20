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Президент «Урала»: «Спартак» покупает дорогих футболистов. Не понимаю, куда деваются мальчишки из академии?»

20 мая 2020, 21:15
Григорий Иванов. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Григорий Иванов. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о воспитанниках «Спартака».

— У «Спартака» неограниченные возможности, — сказал Иванов на видео на Youtube-канале Е1. — Они много покупают дорогих футболистов. Не понимаю, у них очень хорошая школа, очень хорошая академия, много мальчишек со всей страны привозят. И куда потом эти мальчишки деваются? Когда они иностранца нового привезут, смотришь: «Ну, дайте же шанс своему молодому». Скажите, что в этом году не будете чемпионами, потому что хотите играть своими молодыми игроками.

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