Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итога матча 14-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (2:2).

— Если бы мне до игры сказали, что закончим со «Спартаком» со счетом 2:2, я бы, наверное, согласился на такой расклад. Но сейчас остался небольшой осадок, — заметил Иванов.

— Почему?

— Я считаю, что в первом тайме мы переиграли «Спартак». В начале второго немного подсели. Но выправили ситуацию, сравняли счет. Потом у нас было много моментов. В целом, ничья — закономерный результат.

— Погребняк доказал свою состоятельность?

— У него еще есть порох в пороховницах. Я же вам говорил, что он принесет нам пользу.

— Нельзя не спросить вас про судейство...

— На мой взгляд, Павел Кукуян здорово вырос как судья в этом сезоне. Когда Эрику Бикфалви ударили по ногам в чужой штрафной, он даже не стал смотреть эпизод. Хотя мы, конечно, возмущались. Но такой пенальти, наверное, не должны было ставить. На мой взгляд, он нормально отсудил.

Я просто считаю, что наши арбитры должны давать игрокам бороться, а не свистеть при каждом падении. Зачем? По большому счету, Кукуян отсудил здорово, у меня к нему вопросов нет.

Хотя сейчас пишут, что там был фол со стороны Ларссона в эпизоде с первым голом, но я не пересматривал момент. Повторяю: мне судейство Кукуяна понравилось.

Пенальти в наши ворота? Не знаю... Правда, Вова Рыков мне показал сейчас футболку, говорит, что ее ему порвали в том моменте. Ну что тут обсуждать. Судья принял вот такое решение, ему, наверное, виднее. (Виталий Айрапетов)