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Президент Татарстана и Лопырева отреагировали на высказывания Слуцкого в шоу «Вечерний Ургант»

28 января 2020, 17:38
Виктория Лопырева, Инна Жиркова и Рустам Минниханов (слева направо). Фото instagram.com
Виктория Лопырева, Инна Жиркова и Рустам Минниханов (слева направо). Фото instagram.com
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27 января главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем передачи «Вечерний Ургант». 48-летний российский специалист ответил на вопрос ведущего о том, какую фотографию в Instagram он откроет первой — от президента Республики Татарстан Рустама Минниханова или посла ЧМ-2018 Виктории Лопыревой.

«Вика очень часто постит что-то, — сказал в эфире программы Слуцкий. — Она по-любому будет первой — наберет количеством. Ты не успеваешь еще просмотреть у другого человека, а у нее новое выходит. Здесь все очень просто».

Минниханов с юмором отреагировал на данное высказывание Слуцкого. Глава Республики опубликовал видеофрагмент из шоу, добавив в конце собственную фотографию под знаменитую песню «The Sound of Silence».

Лопырева также ответила на шутки тренера «Рубина», добавив, что у Леонида «хороший вкус». «Посмотрели «Вечерний Ургант» и решили не расстраивать Леонида Викторовича. Надеюсь, что наше с Инной Жирковой двойное push-уведомление обрадует нашего дорого Мистера и усилит тренировочный процесс. P. S. Ленечка, у тебя всегда был хороший вкус, а Рустам Нургалиевич всегда топ!» — подписала фото с супругой Юрия Жиркова Виктория.

Леонид Слуцкий в программе «Вечерний Ургант». Полная запись

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