Президент "Шахтера" рассказал о переходе Ракицкого в "Зенит"

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов рассказал, почему он решил отпустить защитника Ярослава Ракицкого в "Зенит".

- Ярик набрал меня и сказал: "Если вы позволите, я решил бы уйти". Но вы поймите, у нас есть еще Коля Матвиенко. Я считаю, что это талант сумасшедший. Это будущее "Шахтера", - цитирует Ахметова сайт телеканалов "Футбол 1/2". - Если Ярик хочет уйти, и я его не отпускаю, я еще перекрываю дорогу, именно другим игрокам. Я хочу сказать ему спасибо за те годы, трофеи и его яркий красивый футбол.

Ракицкий стал чемпионом России в составе "Зенита". Кроме того, защитник тал первым футболистом в истории, который в один год выиграл как чемпионат России, так и чемпионат Украины.

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