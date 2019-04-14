Президент "Ростова": "Это был прекрасный матч и великолепный вечер"

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц поздравил болельщиков команды с победой над "Спартаком" (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России. Он поблагодарил фанатов за поддержку.

– Поздравляю всех нас с победой! Это был прекрасный матч и великолепный вечер. Благодарю вас за колоссальную поддержку на полном стадионе, – говорится в заявлении Арутюнянца на официальном сайте "Ростова". – Это было замечательно!

Пользуясь случаем, также благодарю болельщиков за поздравление с днем рождения. Это было приятно, спасибо за доверие.

От себя лично и от всей команды еще раз говорю спасибо за вашу поддержку. Мы играем для вас, а наши болельщики – самые лучшие. Мы гордимся своим городом, своим клубом. Мы – "Ростов"! С победой!