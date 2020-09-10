Президент российского фан-клуба «Спартака» попал в больницу
13:15
Президент российского фан-клуба «Спартака» Владимир «Майор» Гришин находится в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с двусторонней пневмонией, сообщает Twitter красно-белых.
«Майор, здоровья! Ждем на стадионе!», — пресс-служба москвичей пожелала Гришину скорейшего выздоровления.
«Спартак» следующий матч Тинькофф РПЛ проведет на выезде в воскресенье против ЦСКА?. Начало игры — в 19.00 (мск).
Президент российского фан-клуба «Спартака» Владимир «Майор» Гришин находится в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с двусторонней пневмонией.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 10, 2020
Майор, здоровья! Ждём на стадионе! pic.twitter.com/UhKK2hsqVd
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