Дюков против возвращения системы «весна-осень»
Президент РФС Александр Дюков высказался против возвращения чемпионата России на систему «весна — осень». По данной схеме российские клубы играли до сезона-2011/12.
— Не считаю, что переход на систему «весна-осень» является тем шагом, который позволит решить все наши проблемы и кардинально изменить наш футбол, — сказал Дюков «СЭ». — По большому счету, поменялась нумерация туров. Да, мы теряем какой-то теплый период летом, когда команды могли бы играть. Но за счет оптимизации календаря можно и от этой проблемы уйти. Вопрос по возвращению обратно к календарю «весна-осень» обсуждался с клубами, но я не могу сказать, что это обсуждение привело к тому, что кто-то из клубов в результате выступил с предложением вернуться обратно к этому формату.
С одной стороны нет инициативы от клубов, они к этому не готовы, а с другой, я считаю, что есть другие факторы, которые позволят нам прибавить в развитии нашего футбола.
(Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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