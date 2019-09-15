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Президент «Оренбурга»: «Мотивации у нас было все-таки побольше»

15 сентября 2019, 18:40
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Президент «Оренбурга» Владимир Кияев после окончания матча 9-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:1) заявил, что команда победила за счет большего желания.

— Матч напряженный, нервный. Но очень рад, что все так закончилось, — приводит слова тренера официальный сайт «Оренбурга». — Чувствовалось желание наших сегодня победить. Мотивации у них, видимо, было все-таки побольше. Дождались первой домашней победы. Дай бог, чтобы не последней.

Ожидал, что команда подойдет к своему пику через определенное время. Могли, конечно, и пораньше, но сейчас полностью команда укомплектована, поэтому только сейчас надо отрабатывать, нарабатывать и все будет нормально.

Оренбург — Рубин

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Дополнительная информация

https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/kommentarij-prezidenta-fk-orenburg-vladimira-kiyaeva.html

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