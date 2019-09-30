Президент «Ахмата» объявил об отставке Рахимова

Президент «Ахмата» Магомед Даудов объявил об отставке Рашида Рахимова после поражения грозненцев от «Сочи» (0:2) в матче 11-го тура чемпионата России. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

— Дорогие друзья! — написал Даудов. — Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат». После матча с «Сочи» Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны. В начале сезона была озвучена задача — занять по итогам футбольного года место в зоне Лиги Европы. Уверен, амбиции клуба, подбор игроков соответствуют объявленным целям. Однако после одиннадцати туров команда находится на дне турнирной таблицы. В сложившейся ситуации перемены необходимы. Я благодарен Рашиду Маматкуловичу за годы совместной работы. В ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера.

«Сочи» с 12 баллами располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 15-я строчка и 9 очков.

Рахимов возглавлял «Ахмат» с сентября 2018 года.