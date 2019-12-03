Пресс-служба «Уфы»: «Евсеев получил травму на тренировке, хотим перенести игру с «Ахматом» на весну»
«Уфа» опубликовала в Instagram видео с главным тренером Вадимом Евсеевым, который получил повреждение на тренировке.
— Вадим Валентинович получил сегодня травму на тренировке, самостоятельно очень тяжело передвигаться. Хотим обратиться в Лигу, чтобы перенесли наш матч. Наверное, на весну, на какой-то резервный день, — сказал на видео глава пресс-службы клуба Сергей Тыртышный.
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Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6.3 абзац 3 будем пытаться перенести матч. Либо отменим все тренировки, чтобы сохранить оставшийся тренерский штаб. pic.twitter.com/JMbyYt83Y3— ФК УФА (@UfaFc) December 3, 2019